Live
  • Пятница 21.10.2022
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.89
    • 🟢

Новую мощную скважину по добыче газа запустили на Харьковщине во время войны

Общество 12:53   21.10.2022
Оксана Якушко
Новую мощную скважину по добыче газа запустили на Харьковщине во время войны

Эта скважина дает 140 тыс. куб. м газа в сутки, сообщили в «Укргаздобыче».

«Когда большинство международных сервисных компаний не смогли продолжить свою работу в Украине из-за войны, наши коллеги развивают свои навыки и компетенции. Благодаря качественной и слаженной работе, новая скважина дала хороший результат – и это еще один вклад в обеспечение страны собственным, украинским газом», – отметил Олег Толмачев, директор дивизиона «Разведка и добыча» Группы Нафтогаз.

Эта скважина может давать более 50 миллионов кубометров газа в год. Такой объем поможет сэкономить 102 млн долларов на импорте газа.

Новая скважина также предоставила ценную геологическую информацию о строении одного из участков месторождения.

Читайте также: Газ для более 3,5 тысячи семей появился в деоккупированной Боровской громаде

Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;
Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате
присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости
смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

15:33
Данилов о Харьковщине: «Наши ВСУ готовы к любому развитию событий»
13:11
Тимошко: более 950 человек пропали без вести на Харьковщине за время войны
12:35
Газ для более 3,5 тысячи семей появился в деоккупированной Боровской громаде
11:52
Мэр Барвенково рассказал о ситуации со светом и газом в громаде
15:07
«Харьковгаз» возобновил газоснабжение в 15 тысяч домов Харьковской области

Вы читали новость: «Новую мощную скважину по добыче газа запустили на Харьковщине во время войны»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
  • • Дата публикации материала: 21 октября 2022 в 12:53;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новую мощную скважину по добыче газа запустили на Харьковщине во время войны".