Новую мощную скважину по добыче газа запустили на Харьковщине во время войны
Эта скважина дает 140 тыс. куб. м газа в сутки, сообщили в «Укргаздобыче».
«Когда большинство международных сервисных компаний не смогли продолжить свою работу в Украине из-за войны, наши коллеги развивают свои навыки и компетенции. Благодаря качественной и слаженной работе, новая скважина дала хороший результат – и это еще один вклад в обеспечение страны собственным, украинским газом», – отметил Олег Толмачев, директор дивизиона «Разведка и добыча» Группы Нафтогаз.
Эта скважина может давать более 50 миллионов кубометров газа в год. Такой объем поможет сэкономить 102 млн долларов на импорте газа.
Новая скважина также предоставила ценную геологическую информацию о строении одного из участков месторождения.
Читайте также: Газ для более 3,5 тысячи семей появился в деоккупированной Боровской громадеКатегории: Общество, Украина, Харьков; Теги: газ, добыча газа, скважина, харьковщина; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2022 в 12:53;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новую мощную скважину по добыче газа запустили на Харьковщине во время войны".