Новую мощную скважину по добыче газа запустили на Харьковщине во время войны

Эта скважина дает 140 тыс. куб. м газа в сутки, сообщили в «Укргаздобыче».

«Когда большинство международных сервисных компаний не смогли продолжить свою работу в Украине из-за войны, наши коллеги развивают свои навыки и компетенции. Благодаря качественной и слаженной работе, новая скважина дала хороший результат – и это еще один вклад в обеспечение страны собственным, украинским газом», – отметил Олег Толмачев, директор дивизиона «Разведка и добыча» Группы Нафтогаз.

Эта скважина может давать более 50 миллионов кубометров газа в год. Такой объем поможет сэкономить 102 млн долларов на импорте газа.

Новая скважина также предоставила ценную геологическую информацию о строении одного из участков месторождения.