Потужну свердловину з видобутку газу запустили на Харківщині під час війни

Ця свердловина дає 140 тис. куб. м газу на добу, повідомили в «Укргазвидобуванні».

«Коли більшість міжнародних сервісних компаній не змогли продовжити свою роботу в Україні через війну, наші колеги розвивають свої навички та компетенції. Завдяки якісній та злагодженій роботі нова свердловина дала добрий результат – і це ще один внесок у забезпечення країни власним, українським газом», – зазначив Олег Толмачов, директор дивізіону «Розвідка та видобуток» Групи Нафтогаз.

Ця свердловина може давати понад 50 мільйонів кубометрів газу на рік. Такий обсяг допоможе заощадити 102 млн. доларів на імпорті газу.

Нова свердловина також надала цінну геологічну інформацію про будову однієї з ділянок родовища.