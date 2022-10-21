Live
  • П’ятниця 21.10.2022
    • Харків
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.89
    • 🟢

Потужну свердловину з видобутку газу запустили на Харківщині під час війни

Суспільство 12:53   21.10.2022
Оксана Якушко
Потужну свердловину з видобутку газу запустили на Харківщині під час війни

Ця свердловина дає 140 тис. куб. м газу на добу, повідомили в «Укргазвидобуванні».

«Коли більшість міжнародних сервісних компаній не змогли продовжити свою роботу в Україні через війну, наші колеги розвивають свої навички та компетенції. Завдяки якісній та злагодженій роботі нова свердловина дала добрий результат – і це ще один внесок у забезпечення країни власним, українським газом», – зазначив Олег Толмачов, директор дивізіону «Розвідка та видобуток» Групи Нафтогаз.

Ця свердловина може давати понад 50 мільйонів кубометрів газу на рік. Такий обсяг допоможе заощадити 102 млн. доларів на імпорті газу.

Нова свердловина також надала цінну геологічну інформацію про будову однієї з ділянок родовища.

Читайте також:  Газ для понад 3,5 тисяч сімей з’явився в деокупованій Борівській громаді

Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;
Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті
приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости
дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

15:33
Данілов про Харківщину: «Наші ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій»
13:11
Тимошко: понад 950 людей зникли безвісти на Харківщині за час війни
12:35
Газ для понад 3,5 тисяч родин з’явився у деокупованій Борівській громаді
11:52
Мер Барвінкового розповів про ситуацію зі світлом та газом у громаді
15:07
«Харківгаз» відновив газопостачання у 15 тисяч будинків на Харківщині

Ви читали новину: «Потужну свердловину з видобутку газу запустили на Харківщині під час війни»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2022 в 12:53;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Потужну свердловину з видобутку газу запустили на Харківщині під час війни".