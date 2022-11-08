Завдяки новим геоданним на Харківщині пробурили нову свердловину газу
Укргазвидобування пробурило свердловину з високими показниками на 50-річному родовищі в Харківській області, повідомив Нафтогаз.
Укргазвидобування пробурило нову свердловину в Харківській області, яка дає 140 тис. куб. м газу на добу. Такий значний результат досягли на родовищі, яке експлуатується уже 50 років і майже виснажене.
Це стало можливим завдяки оновленим геологічним даним і застосуванню новітніх технологій для інтенсифікації видобутку.
«Збільшення видобутку власного газу та реалізація проектів, які наблизять нас до енергетичної незалежності – це наш безумовний пріоритет, особливо сьогодні, коли ворог обрав ціллю енергетичний сектор. Додатковий видобуток газу допоможе стабільніше пройти цьогорічний опалювальний сезон», – зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.
Нову свердловину спроектував внутрішній підрозділ УкрНДІгаз, пробурили фахівці Укрбургазу, а працівники УГВ-Сервісу виконали складну операцію для інтенсифікації видобутку – тристадійний гідророзрив пласта. Запустити об’єкт в роботу вдалося раніше запланованого терміну.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2022 в 15:00;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Укргазвидобування пробурило свердловину з високими показниками на 50-річному родовищі в Харківській області, повідомив Нафтогаз.".