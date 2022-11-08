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Даже на Северной Салтовке: Мэрия Харькова сообщила, сколько аптек работает

Общество 13:26   08.11.2022
Оксана Якушко
Даже на Северной Салтовке: Мэрия Харькова сообщила, сколько аптек работает

В Харькове обслуживают горожан около 70% от довоенного количества аптек, сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка.

Аптеки работают во всех районах города, чтобы обеспечить потребности харьковчан в лекарствах, медицинских изделиях и санитарно-гигиенических товарах.

Жители города могут купить в аптеках детское питание и воду, аксессуары для купания и кормления младенцев, товары по уходу.

На сегодня полностью или частично возобновили работу такие сети аптек, как «9-1-1», «Аптека оптовых цен», «АНЦ», «Славутич», КП «Муниципальная аптека» и др.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 ноября 2022 в 13:26;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове обслуживают горожан около 70% от довоенного количества аптек, сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка.".