Даже на Северной Салтовке: Мэрия Харькова сообщила, сколько аптек работает
В Харькове обслуживают горожан около 70% от довоенного количества аптек, сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка.
Аптеки работают во всех районах города, чтобы обеспечить потребности харьковчан в лекарствах, медицинских изделиях и санитарно-гигиенических товарах.
Жители города могут купить в аптеках детское питание и воду, аксессуары для купания и кормления младенцев, товары по уходу.
На сегодня полностью или частично возобновили работу такие сети аптек, как «9-1-1», «Аптека оптовых цен», «АНЦ», «Славутич», КП «Муниципальная аптека» и др.
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- • Дата публикации материала: 8 ноября 2022 в 13:26;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове обслуживают горожан около 70% от довоенного количества аптек, сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка.".