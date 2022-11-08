Live
  • Вівторок 08.11.2022
    • Харків
  •   +7°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.51
    • 🟢

Навіть на Північній Салтівці: Мерія Харкова повідомила, скільки аптек працює

Суспільство 13:26   08.11.2022
Оксана Якушко
Навіть на Північній Салтівці: Мерія Харкова повідомила, скільки аптек працює

У Харкові обслуговують городян близько 70% від довоєнної кількості аптек, повідомили у Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку.

Аптеки працюють у всіх районах міста, щоб забезпечити потреби харків’ян у ліках, медичних виробах та санітарно-гігієнічних товарах.

Жителі міста можуть купити в аптеках дитяче харчування та воду, аксесуари для купання та годування немовлят, товари для догляду.

На сьогодні повністю або частково відновили роботу такі мережі аптек, як “9-1-1”, “Аптека оптових цін”, “АНЦ”, “Славутич”, КП “Муніципальна аптека” та ін.

Читайте також:  У Харкові підприємці купують генератори, щоб працювати навіть без світла

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

22:20
Завтра на Харківщині продовжать вимикати світло за графіком – Укренерго
22:00
Москвичі здаються: харківська 92-га бригада полонила мобілізованих (відео)
20:46
Під час розмінування Харківщини саперу відірвало стопу (фото)
20:30
У Куп’янську та Вовчанську ворог обстріляв будинки, а у Дворічній – ферму
19:18
Як економити на опаленні: поради харків’янам

  • Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Навіть на Північній Салтівці: Мерія Харкова повідомила, скільки аптек працює»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2022 в 13:26;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові обслуговують городян близько 70% від довоєнної кількості аптек, повідомили у Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку.".