Навіть на Північній Салтівці: Мерія Харкова повідомила, скільки аптек працює
У Харкові обслуговують городян близько 70% від довоєнної кількості аптек, повідомили у Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку.
Аптеки працюють у всіх районах міста, щоб забезпечити потреби харків’ян у ліках, медичних виробах та санітарно-гігієнічних товарах.
Жителі міста можуть купити в аптеках дитяче харчування та воду, аксесуари для купання та годування немовлят, товари для догляду.
На сьогодні повністю або частково відновили роботу такі мережі аптек, як “9-1-1”, “Аптека оптових цін”, “АНЦ”, “Славутич”, КП “Муніципальна аптека” та ін.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2022 в 13:26;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові обслуговують городян близько 70% від довоєнної кількості аптек, повідомили у Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку.".