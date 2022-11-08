Навіть на Північній Салтівці: Мерія Харкова повідомила, скільки аптек працює

У Харкові обслуговують городян близько 70% від довоєнної кількості аптек, повідомили у Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку.

Аптеки працюють у всіх районах міста, щоб забезпечити потреби харків’ян у ліках, медичних виробах та санітарно-гігієнічних товарах.

Жителі міста можуть купити в аптеках дитяче харчування та воду, аксесуари для купання та годування немовлят, товари для догляду.

На сьогодні повністю або частково відновили роботу такі мережі аптек, як “9-1-1”, “Аптека оптових цін”, “АНЦ”, “Славутич”, КП “Муніципальна аптека” та ін.