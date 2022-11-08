На Харьковщине два человека подорвались на минах: оба в тяжелом состоянии

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о пострадавших от вражеских мин и обстрелов на Харьковщине за сутки.

По информации Синегубова, раненых из-за обстрелов в регионе нет. Однако два человека пострадали от взрывоопасных предметов. В том числе — спасатель.

«При разминировании в Харьковском районе получил травму 32-летний лейтенант службы гражданской защиты. Сработала противопехотная мина, состояние раненого медики оценивают как тяжелое», — написал Синегубов в telegram.

Второй пострадавший подорвался на взрывоопасном предмете в Балаклейской громаде.

«61-летний мужчина подорвался на взрывном предмете, госптализирован в медицинское учреждение, состояние тяжелое», — отметил глава ХОВА.

По его информации, в течение суток под обстрелом на Харьковщине были населенные пункты Купянского и Чугуевского района. В Двуречанской громаде из-за обстрела горел частный дом, в Волчанской — повреждены стены, окна и заборы в частном секторе. Там пострадавших нет.