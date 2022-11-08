На Харківщині двоє людей підірвалися на мінах: обидва в тяжкому стані

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про потерпілих від ворожих мін та обстрілів на Харківщині за добу.

За інформацією Синєгубова, поранених через обстріли в регіоні немає. Однак двоє людей постраждали від вибухонебезпечних предметів. У тому числі – рятувальник.

“Під час розмінування у Харківському районі отримав травму 32-річний лейтенант служби цивільного захисту. Спрацювала протипіхотна міна, стан пораненого медики оцінюють як важкий”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Другий постраждалий підірвався на вибухонебезпечному предметі в Балаклійській громаді.

“61-річний чоловік підірвався на вибуховому предметі, госпталізований до медичного закладу, стан тяжкий”, – зазначив голова ХОВА.

За його інформацією, протягом доби під обстрілом на Харківщині були населені пункти Куп’янського та Чугуївського районів. У Дворічанській громаді через обстріл горів приватний будинок, у Вовчанській – пошкоджені стіни, вікна та огорожі у приватному секторі. Там постраждалих немає.