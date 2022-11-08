Live
  • Вівторок 08.11.2022
    • Харків
  •   +3°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.51
    • 🟢

На Харківщині двоє людей підірвалися на мінах: обидва в тяжкому стані

Події 09:27   08.11.2022
Оксана Горун
На Харківщині двоє людей підірвалися на мінах: обидва в тяжкому стані

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про потерпілих від ворожих мін та обстрілів на Харківщині за добу.

За інформацією Синєгубова, поранених через обстріли в регіоні немає. Однак двоє людей постраждали від вибухонебезпечних предметів. У тому числі – рятувальник.

“Під час розмінування у Харківському районі отримав травму 32-річний лейтенант служби цивільного захисту. Спрацювала протипіхотна міна, стан пораненого медики оцінюють як важкий”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Другий постраждалий підірвався на вибухонебезпечному предметі в Балаклійській громаді.

“61-річний чоловік підірвався на вибуховому предметі, госпталізований до медичного закладу, стан тяжкий”, – зазначив голова ХОВА.

  • Читайте також: В Ізюмі чоловік підірвався на міні: він у лікарні

    • За його інформацією, протягом доби під обстрілом на Харківщині були населені пункти Куп’янського та Чугуївського районів. У Дворічанській громаді через обстріл горів приватний будинок, у Вовчанській – пошкоджені стіни, вікна та огорожі у приватному секторі. Там постраждалих немає.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    12:18
    Що робити, якщо дитину депортували: рекомендації мешканцям Харківщини
    09:50
    Один поранений – Синєгубов повідомив про наслідки обстрілу Харківщини
    12:32
    Де у звільнених районах Харківщини з’явилися газ і електропостачання
    21:57
    Харків’янам розповіли, що робити, якщо відключать опалення
    08:53
    Без постраждалих: Синєгубов повідомив, як минула доба на Харківщині

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині двоє людей підірвалися на мінах: обидва в тяжкому стані»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2022 в 09:27;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про потерпілих від ворожих мін та обстрілів на Харківщині за добу".