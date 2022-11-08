В Харькове 9 ноября трамвай №8 изменит маршрут движения

Маршрут изменится из-за ремонтных работ на трамвайном пути, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

Движение трамваев по пр. Героев Сталинграда, на участке от разворотного круга «ул. Одесская» до ул. Морозова и по ул. Морозова, на участке от пр. Героев Сталинграда до ул. Плехановской, будет запрещено с 9:00 до 15:30 9 ноября.

В этот период трамвай №8 будет курсировать так: разворотный круг «602 микрорайон» – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – пл. Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Плехановская – парк Машиностроителей.

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