У Харкові 9 листопада трамвай №8 змінить маршрут руху
Маршрут зміниться через ремонтні роботи на трамвайному шляху, повідомили в Департаменті інфраструктури.
Рух трамваїв пр. Героїв Сталінграда, дільниці від розворотного кола «вул. Одеська» до вул. Морозова та на вул. Морозова на ділянці від пр. Героїв Сталінграда до вул. Плеханівська буде заборонений з 9:00 до 15:30 9 листопада.
У цей період трамвай №8 курсуватиме так: розворотне коло «602 мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Плеханівська – парк Машинобудівників.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2022 в 15:25;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Маршрут зміниться через ремонтні роботи на трамвайному шляху, повідомили в Департаменті інфраструктури.".