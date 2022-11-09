Как будут отключать свет в Харькове и области 10 ноября: информация Укрэнерго

10 ноября в Харьковской области планируются плановые отключения электроэнергии, то есть по обнародованному ранее графику, а вот аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются.

«Режим плановых отключений будет действовать: с 06:00 до 24:00 в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях, с 09:00 до 12:00 и с 16:00 до 21:00 во всех других областях Украины», — пишет Укрэнерго.

Как отмечают в национальной энергетической компании, наибольший объем ограничений будет введен в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.

В Укрэнерго в очередной раз призвали экономить электроэнергию и не включать одновременно несколько мощных приборов, особенно в пиковые часы потребления — с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

Ранее в Харьковоблэнерго объяснили, чем отличаются графики почасовых и аварийных отключений, а также ответили на другие основные вопросы жителей региона. Обновленный график Харьковоблэнерго — по ссылке.