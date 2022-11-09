Как будут отключать свет в Харькове и области 10 ноября: информация Укрэнерго
10 ноября в Харьковской области планируются плановые отключения электроэнергии, то есть по обнародованному ранее графику, а вот аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются.
«Режим плановых отключений будет действовать: с 06:00 до 24:00 в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях, с 09:00 до 12:00 и с 16:00 до 21:00 во всех других областях Украины», — пишет Укрэнерго.
Как отмечают в национальной энергетической компании, наибольший объем ограничений будет введен в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.
В Укрэнерго в очередной раз призвали экономить электроэнергию и не включать одновременно несколько мощных приборов, особенно в пиковые часы потребления — с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.
Ранее в Харьковоблэнерго объяснили, чем отличаются графики почасовых и аварийных отключений, а также ответили на другие основные вопросы жителей региона. Обновленный график Харьковоблэнерго — по ссылке.
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- • Дата публикации материала: 9 ноября 2022 в 22:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 ноября в Харьковской области планируются плановые отключения электроэнергии, то есть по обнародованному ранее графику, а вот аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются.".