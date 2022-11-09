Live
  • Середа 09.11.2022
    • Харків
  •   +6°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.54
    • 🔴

Як вимикатимуть світло в Харкові та області 10 листопада: інформація Укренерго

Суспільство 22:19   09.11.2022
Елена Нагорная
Як вимикатимуть світло в Харкові та області 10 листопада: інформація Укренерго

10 листопада в Харківській області плануються планові відключення електроенергії, тобто за оприлюдненим раніше графіком, а от аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються.

“Режим планових відключень діятиме: з 06:00 до 24:00 у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях, з 09:00 до 12:00 та з 16:00 до 21:00 у всіх інших областях України”, – пише Укренерго.

Як зазначають у національній енергетичній компанії, найбільший обсяг обмежень буде запроваджено у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

В Укренерго вчергове закликали економити електроенергію і не вмикати одночасно кілька потужних приладів, особливо в пікові години споживання — з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Раніше у Харківобленерго пояснили, чим відрізняються графіки погодинних та аварійних відключень, а також відповіли на інші основні питання мешканців регіону. Оновлений графік Харківобленерго – за посиланням.

Автор: Елена Нагорная

Новини за темою:

21:14
На Харківщині закінчилася одна з груп крові: терміново потрібні донори
20:56
У Харкові копи дарують пішоходам світловідбивні стрічки (фото)
20:14
З’явилися угоди на ще чотири зупинки-укриття в Харкові: відома ціна
19:36
Харківщину знову накриє туман. Укргідрометцентр попереджає про небезпеку
19:15
ООН обіцяє допомогу в облаштуванні пунктів обігріву на Харківщині – Синєгубов

  • Категорії: Суспільство, Україна; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Як вимикатимуть світло в Харкові та області 10 листопада: інформація Укренерго»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2022 в 22:19;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 листопада в Харківській області плануються планові відключення електроенергії, тобто за оприлюдненим раніше графіком, а от аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються.".