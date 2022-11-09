Як вимикатимуть світло в Харкові та області 10 листопада: інформація Укренерго

10 листопада в Харківській області плануються планові відключення електроенергії, тобто за оприлюдненим раніше графіком, а от аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються.

“Режим планових відключень діятиме: з 06:00 до 24:00 у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях, з 09:00 до 12:00 та з 16:00 до 21:00 у всіх інших областях України”, – пише Укренерго.

Як зазначають у національній енергетичній компанії, найбільший обсяг обмежень буде запроваджено у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

В Укренерго вчергове закликали економити електроенергію і не вмикати одночасно кілька потужних приладів, особливо в пікові години споживання — з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Раніше у Харківобленерго пояснили, чим відрізняються графіки погодинних та аварійних відключень, а також відповіли на інші основні питання мешканців регіону. Оновлений графік Харківобленерго – за посиланням.