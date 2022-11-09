Месяц не знали, что с ним: под Лиманом погиб военный медик из Харьковщины

О смерти воина, участвовавшего в освобождении Харьковщины, сообщили в пресс-службе Люботинского горсовета.

«Во время проведения наступательных действий возле пригорода Лимана Донецкой области без вести пропал Коваленко Тарас Сергеевич, 1984 года рождения, санитар медицинского пункта механизированного батальона. Больше месяца была неизвестна судьба защитника, и недавно, к сожалению, подтвердилось известие о его гибели», — сообщила пресс-служба Люботинского горсовета.

Тарас родился и вырос в деревне Лукьянцы Харьковского района. Он — выпускник Харьковского национального педагогического университета им. Сковороды. С 24 февраля в составе отряда территориальной обороны уже защищал село Циркуны. В апреле переехал в Люботин. С 19 апреля воевал в составе ВСУ.

«У Тараса была возможность получить отпуск во время ротации, но мама Валентина Александровна была под оккупацией в Лукьянцах, поэтому Тарас продолжал воевать дальше», — отметили в горсовете.