Місяць не знали, що з ним: під Лиманом загинув військовий медик із Харківщини

Про смерть воїна, який брав участь у звільненні Харківщини, повідомили в пресслужбі Люботинської міськради.

“Під час проведення наступальних дій біля передмістя Лиману Донецької області безвісти зник Коваленко Тарас Сергійович, 1984 року народження, санітар медичного пункту механізованого батальйону. Більше місяця була невідома доля захисника, і нещодавно, на жаль, підтвердилася звістка про його загибель”, – повідомила пресслужба Люботинської міськради.

Тарас народився та виріс у селі Лук’янці Харківського району. Він – випускник Харківського національного педагогічного університету ім. Сковороди. З 24 лютого у складі загону територіальної оборони вже захищав село Циркуни. У квітні переїхав до Люботина. З 19 квітня воював у складі ЗСУ.

“Тарас мав можливість отримати відпустку під час ротації, але мама Валентина Олександрівна була під окупацією в Лук’янцях, тому Тарас продовжував воювати далі”, – зазначили у міськраді.