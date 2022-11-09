На Харьковщине закончилась одна из групп крови: срочно нужны доноры

В Харьковской области нет донорской четвертой отрицательной группы крови.

«Просим всех срочно сдать 4- группу крови. Запасов этой группы — ноль… Мы нужны нашим бойцам и всем, кто борется за жизнь и Украину», — пишет Харьковский областной центр службы крови в Facebook.

Сдать кровь можно в Харькове по улице Клочковской, 366 (телефон: +380 95 570 4766). Также в городе и области есть дополнительные донорские пункты.