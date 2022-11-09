Live
  • Среда 09.11.2022
    • Харьков
  •   +6°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.54
    • 🟢

На Харьковщине закончилась одна из групп крови: срочно нужны доноры

Общество 21:14   09.11.2022
Елена Нагорная
На Харьковщине закончилась одна из групп крови: срочно нужны доноры Фото: Харьковский областной центр службы крови

В Харьковской области нет донорской четвертой отрицательной группы крови.

«Просим всех срочно сдать 4- группу крови. Запасов этой группы — ноль… Мы нужны нашим бойцам и всем, кто борется за жизнь и Украину», — пишет Харьковский областной центр службы крови в Facebook.

Сдать кровь можно в Харькове по улице Клочковской, 366 (телефон: +380 95 570 4766). Также в городе и области есть дополнительные донорские пункты.

Читайте также: Сдают кровь и донатят на поддержку пожилых людей в Харькове: ВСУ успевают все

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

20:14
Появились договоры на еще четыре остановки-укрытия в Харькове: известна цена
19:36
Харьковщину вновь накроет туман. Укргидрометцентр предупреждает об опасности
19:15
ООН обещает помощь в обустройстве пунктов обогрева на Харьковщине — Синегубов
18:11
Харьковский автобус с завтрашнего дня будет ходить по-другому
15:26
Судьбу бюста решат после войны. В Харькове убрали памятник Пушкину

  • Категории: Культура, Общество, Украина, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине закончилась одна из групп крови: срочно нужны доноры»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 9 ноября 2022 в 21:14;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области нет донорской четвертой отрицательной группы крови.".