На Харьковщине закончилась одна из групп крови: срочно нужны доноры
Фото: Харьковский областной центр службы крови
В Харьковской области нет донорской четвертой отрицательной группы крови.
«Просим всех срочно сдать 4- группу крови. Запасов этой группы — ноль… Мы нужны нашим бойцам и всем, кто борется за жизнь и Украину», — пишет Харьковский областной центр службы крови в Facebook.
Сдать кровь можно в Харькове по улице Клочковской, 366 (телефон: +380 95 570 4766). Также в городе и области есть дополнительные донорские пункты.
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- • Дата публикации материала: 9 ноября 2022 в 21:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области нет донорской четвертой отрицательной группы крови.".