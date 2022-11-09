На Харківщині закінчилася одна з груп крові: терміново потрібні донори

У Харківській області немає донорської четвертої негативної групи крові.

“Просимо всіх терміново здати 4— групу крові. Запасів цієї групи — нуль… Ми потрібні нашим бійцям та всім, хто бореться за життя та Україну”, – пише Харківський обласний центр служби крові у Facebook.

Здати кров можна у Харкові на вулиці Клочківській, 366 (телефон: +380 95 570 4766). Також у місті та області є додаткові донорські пункти.