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На Харківщині закінчилася одна з груп крові: терміново потрібні донори

Суспільство 21:14   09.11.2022
Елена Нагорная
На Харківщині закінчилася одна з груп крові: терміново потрібні донори

У Харківській області немає донорської четвертої негативної групи крові.

“Просимо всіх терміново здати 4— групу крові. Запасів цієї групи — нуль… Ми потрібні нашим бійцям та всім, хто бореться за життя та Україну”, – пише Харківський обласний центр служби крові у Facebook.

Здати кров можна у Харкові на вулиці Клочківській, 366 (телефон: +380 95 570 4766). Також у місті та області є додаткові донорські пункти.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Культура, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2022 в 21:14;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області немає донорської четвертої негативної групи крові.".