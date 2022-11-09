Российское командование выводит войска из Херсона — официально (видео)

Российская армия сдает Херсон и займет оборону по левому берегу реки Днепр в Херсонской области.

Об этом заявил командующий российской группировкой в Украине Сергей Суровикин в ходе доклада министру обороны РФ Сергею Шойгу. Видео опубликовали пропагандисты.

«В случае, если киевский режим пойдет на дальнейшее увеличение попуска воды из водохранилища или более мощную ракетную атаку Каховской плотины, образуется поток воды, который создаст обширные зоны затопления и приведет к значительным жертвам среди мирного населения. Возникнет дополнительная угрохза для гражданского населения и полная изоляция нашей группировки войск на правом берегу Днепра. В этих условиях наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр», — сказал Суровикин.

«Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним жизни наших военнослужащих и боеспособность войск. Держать их на правом берегу бесперспективно», — добавил он.

«Согласен с вашими выводами и предложениями», — ответил Шойгу.

Президент Владимир Зеленский уже образовал четыре военные администрации в Херсонской области. Указ №760/2022 появился на официальном сайте главы государства.

Ранее российские пропагандисты сообщили о смерти одного из главарей оккупационной «администрации» Херсона Кирилла Стремоусова.