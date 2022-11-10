На Харьковщине восстанавливают больницу, разрушенную весной (фото)

В Балаклее отстраивают центральную районную больницу, которая попала под российский обстрел в начале апреля, когда город уже был оккупирован.

«Здание испытало значительные разрушения из-за попадания вражеских снарядов. Во время оккупации россияне здесь развернули казарму, оккупанты вывезли и уничтожили практически все оборудование. А, отступая, обстреляли корпуса больницы», — сообщил о дальнейших событиях глава ХОВА Олег Синегубов.

Он сообщил, что инфекционное отделение больницы уже восстановили. Как только запустят отопление, здесь смогут принимать пациентов.

«Сейчас на объекте продолжаются работы по восстановлению несущих стен, кровли и разрушенной крыши одного из корпусов», — отметил Синегубов.

Напомним, больницу оккупанты начали разрушать сразу после захвата Балаклеи. Уже 2 апреля здание повредили так, что пациентов оттуда необходимо было эвакуировать. На тот момент людей еще возможно было вывезти на подконтрольную Украине территорию, что в итоге и сделали.