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На Харьковщине восстанавливают больницу, разрушенную весной (фото)

Общество 15:06   10.11.2022
Оксана Горун
На Харьковщине восстанавливают больницу, разрушенную весной (фото) Фото: telegram Олега Синегубова

В Балаклее отстраивают центральную районную больницу, которая попала под российский обстрел в начале апреля, когда город уже был оккупирован.

«Здание испытало значительные разрушения из-за попадания вражеских снарядов. Во время оккупации россияне здесь развернули казарму, оккупанты вывезли и уничтожили практически все оборудование. А, отступая, обстреляли корпуса больницы», — сообщил о дальнейших событиях глава ХОВА Олег Синегубов.

Балаклейская районная больница на Харьковщине
Фото: telegram Олега Синегубова

Он сообщил, что инфекционное отделение больницы уже восстановили. Как только запустят отопление, здесь смогут принимать пациентов.

В Балаклее отстраивают разрушенную российскими оккупантами больницу
Фото: telegram Олега Синегубова

«Сейчас на объекте продолжаются работы по восстановлению несущих стен, кровли и разрушенной крыши одного из корпусов», — отметил Синегубов.

В Балаклее отстраивают разрушенную российскими оккупантами больницу 2
Фото: telegram Олега Синегубова

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    • Напомним, больницу оккупанты начали разрушать сразу после захвата Балаклеи. Уже 2 апреля здание повредили так, что пациентов оттуда необходимо было эвакуировать. На тот момент людей еще возможно было вывезти на подконтрольную Украине территорию, что в итоге и сделали.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 ноября 2022 в 15:06;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Балаклее отстраивают центральную районную больницу, которая попала под российский обстрел в начале апреля, когда город уже был оккупирован".