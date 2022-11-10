На Харківщині відновлюють лікарню, зруйновану навесні (фото)

У Балаклії відбудовують центральну районну лікарню, яка потрапила під російський обстріл на початку квітня, коли місто вже було окуповане.

“Будівля зазнала значних руйнувань через влучання ворожих снарядів. Під час окупації росіяни тут розгорнули казарму, окупанти вивезли та знищили практично все обладнання. А відступаючи, обстріляли корпуси лікарні”, – повідомив про подальші події голова ХОВА Олег Синєгубов.

Він відзначив, що інфекційне відділення лікарні вже відновили. Щойно запустять опалення, тут зможуть приймати пацієнтів.

“Зараз на об’єкті продовжуються роботи з відновлення несучих стін, покрівлі та зруйнованого даху одного з корпусів”, – поінформував Синєгубов.

Нагадаємо, лікарню окупанти почали руйнувати одразу після захоплення Балаклії. Вже 2 квітня будівлю пошкодили так, що пацієнтів звідти потрібно було евакуювати. На той момент людей ще можна було вивезти на підконтрольну Україні територію, що зрештою і зробили.