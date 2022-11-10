Оккупантов, отступивших с Харьковщины, перебрасывают на Херсонщину. Без оружия

Для пополнения текущих потерь и усиления группировки оккупантов на Херсонском направлении на временно оккупированной территории Донецкой области проводится поиск и задержание военнослужащих, которые отступили с Харьковского направления.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

«Как особенность, отмечается отправка групп захватчиков без теплых вещей, экипировки, средств защиты и оружия — их обещают выдать непосредственно в районе ведения боевых действий», — пишет Генштаб.

Читайте также: Залужный рассказал об отступлении россиян под Херсоном