Оккупантов, отступивших с Харьковщины, перебрасывают на Херсонщину. Без оружия
Для пополнения текущих потерь и усиления группировки оккупантов на Херсонском направлении на временно оккупированной территории Донецкой области проводится поиск и задержание военнослужащих, которые отступили с Харьковского направления.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.
«Как особенность, отмечается отправка групп захватчиков без теплых вещей, экипировки, средств защиты и оружия — их обещают выдать непосредственно в районе ведения боевых действий», — пишет Генштаб.
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- • Дата публикации материала: 10 ноября 2022 в 18:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для пополнения текущих потерь и усиления группировки оккупантов на Херсонском направлении на временно оккупированной территории Донецкой области проводится поиск и задержание военнослужащих, которые отступили с Харьковского направления.".