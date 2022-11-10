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Оккупантов, отступивших с Харьковщины, перебрасывают на Херсонщину. Без оружия

Происшествия 18:28   10.11.2022
Елена Нагорная
Оккупантов, отступивших с Харьковщины, перебрасывают на Херсонщину. Без оружия

Для пополнения текущих потерь и усиления группировки оккупантов на Херсонском направлении на временно оккупированной территории Донецкой области проводится поиск и задержание военнослужащих, которые отступили с Харьковского направления.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

«Как особенность, отмечается отправка групп захватчиков без теплых вещей, экипировки, средств защиты и оружия — их обещают выдать непосредственно в районе ведения боевых действий», — пишет Генштаб.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 ноября 2022 в 18:28;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для пополнения текущих потерь и усиления группировки оккупантов на Херсонском направлении на временно оккупированной территории Донецкой области проводится поиск и задержание военнослужащих, которые отступили с Харьковского направления.".