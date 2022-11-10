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Окупантів, що відступили з Харківщини, перекидають на Херсонщину. Без зброї

Події 18:28   10.11.2022
Олена Нагорна
Окупантів, що відступили з Харківщини, перекидають на Херсонщину. Без зброї

Для поповнення поточних втрат та посилення угруповання окупантів на Херсонському напрямку на тимчасово окупованій території Донецької області проводиться пошук та затримка військовослужбовців, які відступили з Харківського напрямку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

“Як особливість, відзначається відправка груп загарбників без теплих речей, екіпірування, засобів захисту та зброї – їх обіцяють видати безпосередньо в районі ведення бойових дій”, – пише Генштаб.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2022 в 18:28;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Для поповнення поточних втрат та посилення угруповання окупантів на Херсонському напрямку на тимчасово окупованій території Донецької області проводиться пошук та затримка військовослужбовців, які відступили з Харківського напрямку.".