Окупантів, що відступили з Харківщини, перекидають на Херсонщину. Без зброї

Для поповнення поточних втрат та посилення угруповання окупантів на Херсонському напрямку на тимчасово окупованій території Донецької області проводиться пошук та затримка військовослужбовців, які відступили з Харківського напрямку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

“Як особливість, відзначається відправка груп загарбників без теплих речей, екіпірування, засобів захисту та зброї – їх обіцяють видати безпосередньо в районі ведення бойових дій”, – пише Генштаб.