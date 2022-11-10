Залужний розповів про відступ росіян під Херсоном

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські Сили оборони діють за своїм планом.

Імовірний вихід російських військ із Херсона Залужний назвав результатом зусиль захисників України.

“Безпосередньо на Херсонському напрямку Сили оборони України зруйнували логістичні шляхи та систему забезпечення, порушили систему управління військами противника. Тим самим не залишили ворогу іншого виходу, ніж вдатися до втечі”, – прокоментував головнокомандувач ЗСУ.

При цьому він наголосив, що командування Сил оборони не може ні підтвердити, ні спростувати інформацію про виведення російських окупаційних військ із Херсона. Українська наступальна операція йде за своїм планом – незалежно від заяв російського командування.

“На Херсонському напрямку з 1 жовтня просування наших військ в глибину оборони противника складає до 36,5 км, загальна площа відвойованої території сягає до 1381 кв км, відновлено контроль над 41 населеним пунктом”, – сказав Залужний.

Він зазначив, що лише минулої доби в районі Херсона Сили оборони взяли під контроль 12 населених пунктів: по 6 на напрямках Петропавлівка-Новорайськ та Первомайське-Херсон. Просування на обох напрямах за цей період становило по 7 км.