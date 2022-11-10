Залужный рассказал об отступлении россиян под Херсоном

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские Силы обороны действуют по своему плану.

Вероятный выход российских войск из Херсона Залужный назвал результатом усилий защитников Украины.

«Непосредственно в Херсонском направлении Силы обороны Украины разрушили логистические пути и систему обеспечения, нарушили систему управления войсками противника. Тем самым не оставили врагу другого выхода, чем прибегнуть к бегству», — прокомментировал главнокомандующий ВСУ.

При этом он подчеркнул, что командование Сил обороны не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о выводе российских оккупационных войск из Херсона. Украинская наступательная операция идет по своему плану — вне зависимости от заявлений российского командования.

«На Херсонском направлении с 1 октября продвижение наших войск в глубину обороны противника составляет до 36,5 км, общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв. км, восстановлен контроль над 41 населенным пунктом», — привел факты Залужный.

Он отметил, что только за прошедшие сутки в районе Херсона Силы обороны взяли под контроль 12 населенных пунктов: по 6 на направлениях Петропавловка-Новорайск и Первомайске-Херсон. Продвижение на обоих направлениях за этот период времени составило по 7 км.