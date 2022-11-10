Цены. В мэрии Харькова заявили, что некоторые продукты подешевели (список)
В Харькове снизились цены на некоторые продукты бакалеи. Приятной экономической информацией поделилась пресс-служба Харьковского горсовета.
Аналитику цен в ключевых торговых сетях города провел Департамент административных услуг и потребительского рынка мэрии. Цены изучали в торговых сетях «Класс», «Рост», «Посад», «АТБ-маркет», «Восторг», «Сильпо».
«В продаже есть все виды круп – гречневая, рисовая, овсяная, пшеничная, манная и др., а также различные виды муки, сахар, масло, соль и т.д.» — заверили в мэрии.
По данным мониторинга, по сравнению с началом октября снизились цены на следующие продукты:
- на гречку — в среднем на 6%;
- рис длиннозернистый – на 2,8%;
- пшено – на 4,4%;
- овсянку – на 8,4%%
- пшеничную крупу – на 25%.
Подешевение круп объясняют появлением на прилавков продуктов нового урожая.
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Средняя стоимость круп сейчас такая:
- гречневая крупа — 81 грн/кг;
- рисовая – 60 грн/кг;
- пшено – 23 грн/кг;
- овсянка плющенная – 46,5 грн/кг;
- пшеничная крупа – 19,1 грн/кг.
По информации мэрии, пшеничную муку в Харькове сейчас можно купить за 18,7 грн /кг, сахар – за 34,8 грн/кг, подсолнечное масло рафинированное – 77,2 грн/л.
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- • Дата публикации материала: 10 ноября 2022 в 10:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове снизились цены на некоторые продукты бакалеи. Приятной экономической информацией поделилась пресс-служба Харьковского горсовета".