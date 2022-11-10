Цены. В мэрии Харькова заявили, что некоторые продукты подешевели (список)

В Харькове снизились цены на некоторые продукты бакалеи. Приятной экономической информацией поделилась пресс-служба Харьковского горсовета.

Аналитику цен в ключевых торговых сетях города провел Департамент административных услуг и потребительского рынка мэрии. Цены изучали в торговых сетях «Класс», «Рост», «Посад», «АТБ-маркет», «Восторг», «Сильпо».

«В продаже есть все виды круп – гречневая, рисовая, овсяная, пшеничная, манная и др., а также различные виды муки, сахар, масло, соль и т.д.» — заверили в мэрии.

По данным мониторинга, по сравнению с началом октября снизились цены на следующие продукты:

на гречку — в среднем на 6%;

рис длиннозернистый – на 2,8%;

пшено – на 4,4%;

овсянку – на 8,4%%

пшеничную крупу – на 25%.

Подешевение круп объясняют появлением на прилавков продуктов нового урожая.

Средняя стоимость круп сейчас такая:

гречневая крупа — 81 грн/кг;

рисовая – 60 грн/кг;

пшено – 23 грн/кг;

овсянка плющенная – 46,5 грн/кг;

пшеничная крупа – 19,1 грн/кг.

По информации мэрии, пшеничную муку в Харькове сейчас можно купить за 18,7 грн /кг, сахар – за 34,8 грн/кг, подсолнечное масло рафинированное – 77,2 грн/л.