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Цены. В мэрии Харькова заявили, что некоторые продукты подешевели (список)

Общество 10:24   10.11.2022
Оксана Горун
Цены. В мэрии Харькова заявили, что некоторые продукты подешевели (список)

В Харькове снизились цены на некоторые продукты бакалеи. Приятной экономической информацией поделилась пресс-служба Харьковского горсовета.

Аналитику цен в ключевых торговых сетях города провел Департамент административных услуг и потребительского рынка мэрии. Цены изучали в торговых сетях «Класс», «Рост», «Посад», «АТБ-маркет», «Восторг», «Сильпо».

«В продаже есть все виды круп – гречневая, рисовая, овсяная, пшеничная, манная и др., а также различные виды муки, сахар, масло, соль и т.д.» — заверили в мэрии.

По данным мониторинга, по сравнению с началом октября снизились цены на следующие продукты:

  • на гречку — в среднем на 6%;
  • рис длиннозернистый – на 2,8%;
  • пшено – на 4,4%;
  • овсянку – на 8,4%%
  • пшеничную крупу – на 25%.

Подешевение круп объясняют появлением на прилавков продуктов нового урожая.

  • Читайте также: Цены. В мэрии Харькова заявили, что некоторые продукты подешевели (список)

    • Средняя стоимость круп сейчас такая:

    • гречневая крупа — 81 грн/кг;
    • рисовая – 60 грн/кг;
    • пшено – 23 грн/кг;
    • овсянка плющенная – 46,5 грн/кг;
    • пшеничная крупа – 19,1 грн/кг.

    По информации мэрии, пшеничную муку в Харькове сейчас можно купить за 18,7 грн /кг, сахар – за 34,8 грн/кг, подсолнечное масло рафинированное – 77,2 грн/л.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 ноября 2022 в 10:24;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове снизились цены на некоторые продукты бакалеи. Приятной экономической информацией поделилась пресс-служба Харьковского горсовета".