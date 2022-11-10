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Ціни. У мерії Харкова заявили, що деякі продукти подешевшали (список)

Економіка 10:24   10.11.2022
Оксана Горун
Ціни. У мерії Харкова заявили, що деякі продукти подешевшали (список)

У Харкові знизилися ціни на деякі продукти бакалії. Приємною економічною інформацією поділилася пресслужба Харківської міськради.

Аналітику цін у ключових торгових мережах міста провів Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку мерії. Ціни вивчали у торгових мережах “Клас”, “Рост”, “Посад”, “АТБ-маркет”, “Восторг”, “Сільпо”.

“У продажу є всі види круп – гречана, рисова, вівсяна, пшенична, манна та ін, а також різні види борошна, цукор, олія, сіль і т.д.” запевнили в мерії.

За даними моніторингу, порівняно з початком жовтня знизилися ціни на такі продукти:

  • на гречку – у середньому на 6%;
  • рис довгозернистий – на 2,8%;
  • пшоно – на 4,4%;
  • вівсянку – на 8,4%%
  • пшеничну крупу – на 25%.

Здешевлення круп пояснюють появою на прилавках продуктів нового врожаю.

  • Читайте також: Ціни. У мерії Харкова заявили, що деякі продукти подешевшали (список)

    • Середня вартість круп зараз така:

    • гречана крупа – 81 грн/кг;
    • рисова – 60 грн/кг;
    • пшоно – 23 грн/кг;
    • вівсянка плющена – 46,5 грн/кг;
    • пшенична крупа – 19,1 грн./кг.

    За інформацією мерії, пшеничне борошно в Харкові зараз можна купити за 18,7 грн/кг, цукор – за 34,8 грн/кг, соняшникову олію рафіновану – 77,2 грн/л.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові знизилися ціни на деякі продукти бакалії. Приємною економічною інформацією поділилася пресслужба Харківської міськради".