Ціни. У мерії Харкова заявили, що деякі продукти подешевшали (список)
У Харкові знизилися ціни на деякі продукти бакалії. Приємною економічною інформацією поділилася пресслужба Харківської міськради.
Аналітику цін у ключових торгових мережах міста провів Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку мерії. Ціни вивчали у торгових мережах “Клас”, “Рост”, “Посад”, “АТБ-маркет”, “Восторг”, “Сільпо”.
“У продажу є всі види круп – гречана, рисова, вівсяна, пшенична, манна та ін, а також різні види борошна, цукор, олія, сіль і т.д.” – запевнили в мерії.
За даними моніторингу, порівняно з початком жовтня знизилися ціни на такі продукти:
- на гречку – у середньому на 6%;
- рис довгозернистий – на 2,8%;
- пшоно – на 4,4%;
- вівсянку – на 8,4%%
- пшеничну крупу – на 25%.
Здешевлення круп пояснюють появою на прилавках продуктів нового врожаю.
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Середня вартість круп зараз така:
- гречана крупа – 81 грн/кг;
- рисова – 60 грн/кг;
- пшоно – 23 грн/кг;
- вівсянка плющена – 46,5 грн/кг;
- пшенична крупа – 19,1 грн./кг.
За інформацією мерії, пшеничне борошно в Харкові зараз можна купити за 18,7 грн/кг, цукор – за 34,8 грн/кг, соняшникову олію рафіновану – 77,2 грн/л.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2022 в 10:24;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові знизилися ціни на деякі продукти бакалії. Приємною економічною інформацією поділилася пресслужба Харківської міськради".