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Экстренные отключения света на Харьковщине могут повториться вечером

Общество 10:43   11.11.2022
Оксана Горун
Экстренные отключения света на Харьковщине могут повториться вечером

Из-за ночного удара по энергетической инфраструктуре Украины энергетикам пришлось экстренно вводить ограничения в ряде регионов страны, в том числе на Харьковщине.

«Ночью и утром были использованы экстренные отключения в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Они прекращены и продолжают действовать плановые отключения. Но текущая ситуация в энергосистеме может изменяться, особенно при вечернем пике потребления электроэнергии», — предупредили энергетики.

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    • По информации «Укрэнерго», ситуация в энергосистеме Украины сейчас дополнительно осложнилась з-за повреждений в электросетях. Экстренные аварийные отключения сейчас — в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях. В остальных регионах действуют плановые графики.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 ноября 2022 в 10:43;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за ночного удара по энергетической инфраструктуре Украины энергетикам пришлось экстренно вводить ограничения в ряде регионов страны, в том числе на Харьковщине".