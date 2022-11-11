Экстренные отключения света на Харьковщине могут повториться вечером

Из-за ночного удара по энергетической инфраструктуре Украины энергетикам пришлось экстренно вводить ограничения в ряде регионов страны, в том числе на Харьковщине.

«Ночью и утром были использованы экстренные отключения в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Они прекращены и продолжают действовать плановые отключения. Но текущая ситуация в энергосистеме может изменяться, особенно при вечернем пике потребления электроэнергии», — предупредили энергетики.

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По информации «Укрэнерго», ситуация в энергосистеме Украины сейчас дополнительно осложнилась з-за повреждений в электросетях. Экстренные аварийные отключения сейчас — в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях. В остальных регионах действуют плановые графики.