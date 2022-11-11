Екстрені відключення світла на Харківщині можуть повторитись увечері

Через нічний удар по енергетичній інфраструктурі України енергетикам довелося екстрено запроваджувати обмеження в низці регіонів країни, у тому числі на Харківщині.

“Вночі та зранку були застосовані екстрені відключення у Сумській, Харківській та Полтавській областях. Наразі вони припинені та продовжують діяти планові відключення. Але поточна ситуація в енергосистемі може змінюватись, особливо під час вечірнього піка споживання електроенергії”, – попередили енергетики.

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За інформацією “Укренерго”, ситуація в енергосистемі України наразі додатково ускладнилася через пошкодження в електромережах. Екстрені аварійні відключення зараз – у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях. У решті регіонів діють планові графіки.