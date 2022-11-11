Live
  • П’ятниця 11.11.2022
    • Харків
  •   +6°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.38
    • 🟢

Екстрені відключення світла на Харківщині можуть повторитись увечері

Суспільство 10:43   11.11.2022
Оксана Горун
Екстрені відключення світла на Харківщині можуть повторитись увечері

Через нічний удар по енергетичній інфраструктурі України енергетикам довелося екстрено запроваджувати обмеження в низці регіонів країни, у тому числі на Харківщині.

“Вночі та зранку були застосовані екстрені відключення у Сумській, Харківській та Полтавській областях. Наразі вони припинені та продовжують діяти планові відключення. Але поточна ситуація в енергосистемі може змінюватись, особливо під час вечірнього піка споживання електроенергії”, – попередили енергетики.

  • Читайте також: Екстрені відключення світла на Харківщині можуть повторитись увечері

    • За інформацією “Укренерго”, ситуація в енергосистемі України наразі додатково ускладнилася через пошкодження в електромережах. Екстрені аварійні відключення зараз – у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях. У решті регіонів діють планові графіки.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    11:55
    Електрику в Боровій обіцяють включити вже цими вихідними
    09:10
    У місті на Харківщині завтра світло відключать майже на весь день (графік)
    14:13
    На моторному човні. Як ремонтують електромережу у Старому Салтові під Харковом
    10:04
    8 місяців без світла: у село під Харковом обіцяють повернути цивілізацію
    23:00
    Завтра на Харківщині планують вимикати світло за графіком – Укренерго

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Екстрені відключення світла на Харківщині можуть повторитись увечері»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2022 в 10:43;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через нічний удар по енергетичній інфраструктурі України енергетикам довелося екстрено запроваджувати обмеження в низці регіонів країни, у тому числі на Харківщині".