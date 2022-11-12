На фронте погиб защитник Харьковщины — подполковник Нацгвардии

32-летний подполковник НГУ Самир Рустамов с первых дней полномасштабного вторжения РФ оборонял Харьковскую область.

О смерти побратима сообщили в Восточном ОТО Нацгвардии Украины:

«С грустью вынуждены сообщить о тяжелой потере в рядах 5 Слобожанской бригады Национальной гвардии Украины. 11 ноября 2022 года во время выполнения боевой задачи погиб наш побратим — подполковник Самир Рустамов», — написали в telegram ВОТО НГУ.

Самиру Рустамову было 32 года. На военной службе он — с 2007-го.

«Был участником войны на Востоке страны, а с первых дней полномасштабного вторжения оккупационных войск России оборонял Харьковщину», — сообщили сослуживцы погибшего защитника.