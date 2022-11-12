На фронте погиб защитник Харьковщины — подполковник Нацгвардии
Фото: Восточное ОТО НГУ
32-летний подполковник НГУ Самир Рустамов с первых дней полномасштабного вторжения РФ оборонял Харьковскую область.
О смерти побратима сообщили в Восточном ОТО Нацгвардии Украины:
«С грустью вынуждены сообщить о тяжелой потере в рядах 5 Слобожанской бригады Национальной гвардии Украины. 11 ноября 2022 года во время выполнения боевой задачи погиб наш побратим — подполковник Самир Рустамов», — написали в telegram ВОТО НГУ.
Самиру Рустамову было 32 года. На военной службе он — с 2007-го.
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«Был участником войны на Востоке страны, а с первых дней полномасштабного вторжения оккупационных войск России оборонял Харьковщину», — сообщили сослуживцы погибшего защитника.
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- • Дата публикации материала: 12 ноября 2022 в 15:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "32-летний подполковник НГУ Самир Рустамов с первых дней полномасштабного вторжения РФ оборонял Харьковскую область".