На фронті загинув захисник Харківщини – підполковник Нацгвардії
Фото: Східне ОТО НГУ
32-річний підполковник НГУ Самір Рустамов із перших днів повномасштабного вторгнення РФ обороняв Харківську область.
Про смерть побратима повідомили у Східному ОТО Нацгвардії України:
“З сумом змушені повідомити про тяжку втрату в лавах 5 Слобожанської бригади Національної гвардії України. 11 листопада 2022 року під час виконання бойового завдання загинув наш побратим – підполковник Самір Рустамов”, – написали в telegram ВОТО НГУ.
Саміру Рустамову було 32 роки. На військовій службі він – з 2007-го.
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“Був учасником війни на Сході країни, а з перших днів повномасштабного вторгнення окупаційних військ Росії обороняв Харківщину”, – повідомили товариші по службі загиблого захисника.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2022 в 15:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "32-річний підполковник НГУ Самір Рустамов із перших днів повномасштабного вторгнення РФ обороняв Харківську область".