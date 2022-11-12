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На фронті загинув захисник Харківщини – підполковник Нацгвардії

Події 15:33   12.11.2022
Оксана Горун
На фронті загинув захисник Харківщини – підполковник Нацгвардії Фото: Східне ОТО НГУ

32-річний підполковник НГУ Самір Рустамов із перших днів повномасштабного вторгнення РФ обороняв Харківську область.

Про смерть побратима повідомили у Східному ОТО Нацгвардії України:

“З сумом змушені повідомити про тяжку втрату в лавах 5 Слобожанської бригади Національної гвардії України. 11 листопада 2022 року під час виконання бойового завдання загинув наш побратим – підполковник Самір Рустамов”, – написали в telegram ВОТО НГУ.

Саміру Рустамову було 32 роки. На військовій службі він – з 2007-го.

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    • “Був учасником війни на Сході країни, а з перших днів повномасштабного вторгнення окупаційних військ Росії обороняв Харківщину”, – повідомили товариші по службі загиблого захисника.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2022 в 15:33;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "32-річний підполковник НГУ Самір Рустамов із перших днів повномасштабного вторгнення РФ обороняв Харківську область".