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О двух коллаборантах из Изюма сообщил главный следователь Харьковщины

Происшествия 14:21   13.11.2022
Елена Нагорная
О двух коллаборантах из Изюма сообщил главный следователь Харьковщины

Завершено досудебное расследование дела коллаборанта-«милиционера» и сообщено о подозрении женщине-«ветеринару». Оба — из Изюма.

Об этом рассказал начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

38-летний житель Изюма с июня работал у оккупантов «народным милиционером», а 38-летняя жительница — также летом добровольно заняла должность «начальницы Изюмской участковой больницы ветеринарной медицины».

Мужчине сообщили о подозрении по ч.7 ст 111-1, женщине — по ч.5 ст. 111-1.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 ноября 2022 в 14:21;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завершено досудебное расследование дела коллаборанта-«милиционера» и сообщено о подозрении женщине-«ветеринару». Оба — из Изюма.".