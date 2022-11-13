О двух коллаборантах из Изюма сообщил главный следователь Харьковщины

Завершено досудебное расследование дела коллаборанта-«милиционера» и сообщено о подозрении женщине-«ветеринару». Оба — из Изюма.

Об этом рассказал начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

38-летний житель Изюма с июня работал у оккупантов «народным милиционером», а 38-летняя жительница — также летом добровольно заняла должность «начальницы Изюмской участковой больницы ветеринарной медицины».

Мужчине сообщили о подозрении по ч.7 ст 111-1, женщине — по ч.5 ст. 111-1.