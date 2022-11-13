О двух коллаборантах из Изюма сообщил главный следователь Харьковщины
Завершено досудебное расследование дела коллаборанта-«милиционера» и сообщено о подозрении женщине-«ветеринару». Оба — из Изюма.
Об этом рассказал начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
38-летний житель Изюма с июня работал у оккупантов «народным милиционером», а 38-летняя жительница — также летом добровольно заняла должность «начальницы Изюмской участковой больницы ветеринарной медицины».
Мужчине сообщили о подозрении по ч.7 ст 111-1, женщине — по ч.5 ст. 111-1.
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2022 в 14:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завершено досудебное расследование дела коллаборанта-«милиционера» и сообщено о подозрении женщине-«ветеринару». Оба — из Изюма.".