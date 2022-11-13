Про двох колаборантів з Ізюма повідомив головний слідчий Харківщини

Завершено досудове розслідування у справі колаборанта-“міліціонера” ​​та повідомлено про підозру “ветеринарці”. Обоє – з Ізюма.

Про це розповів начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

38-річний мешканець Ізюма з червня працював в окупантів “народним міліціонером”, а 38-річна мешканка – також улітку добровільно обійняла посаду “начальниці Ізюмської дільничної лікарні ветеринарної медицини”.

Чоловіку повідомили про підозру за ч.7 ст. 111-1, жінці – за ч.5 ст. 111-1.