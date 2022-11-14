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Десять населенных пунктов обстреляла на Харьковщине армия РФ — Генштаб

Происшествия 18:27   14.11.2022
Елена Нагорная
Десять населенных пунктов обстреляла на Харьковщине армия РФ — Генштаб

Российские захватчики продолжают обстреливать населенные пункты Харьковской области из различного вооружения.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении враг бил из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Амбарное, Анискино, Бударки, Волчанск, Каменка, Сосновка и Яблоновка.

На Купянском — из артиллерии по районам населенных пунктов Берестовое, Кисловка и Крохмальное.

Напомним, утром Генштаб сообщал, что от ударов российских агрессоров пострадал Харьков и населенные пункты области.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 ноября 2022 в 18:27;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские захватчики продолжают обстреливать населенные пункты Харьковской области из различного вооружения.".