Десять населенных пунктов обстреляла на Харьковщине армия РФ — Генштаб
Российские захватчики продолжают обстреливать населенные пункты Харьковской области из различного вооружения.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.
На Слобожанском направлении враг бил из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Амбарное, Анискино, Бударки, Волчанск, Каменка, Сосновка и Яблоновка.
На Купянском — из артиллерии по районам населенных пунктов Берестовое, Кисловка и Крохмальное.
Напомним, утром Генштаб сообщал, что от ударов российских агрессоров пострадал Харьков и населенные пункты области.
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- • Дата публикации материала: 14 ноября 2022 в 18:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские захватчики продолжают обстреливать населенные пункты Харьковской области из различного вооружения.".