Россияне обстреляли Харьков ракетами, а область – из минометов и артиллерии

Около 10 населённых пунктов Харьковщины пострадали от обстрелов российской артиллерии, сообщил Генштаб ВСУ.

Оперативная информация по состоянию на утро 14.11.2022 по поводу российского вторжения от Генерального штаба ВСУ.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, продолжает оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра. В то же время ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Враг не прекращает обстрелы населенных пунктов и позиций наших подразделений вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку.

От ударов российских агрессоров пострадал город Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Враг совершал обстрелы на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Возрожденское, Уды, Стрелка, Огурцово, Аниськино, Амбарное, Колодезное и Каменка Харьковской области.

Из танков и всего спектра артиллерии на Купянском и Лиманском направлениях враг гатив по районам населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое, Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Невское.

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