Терехов сообщил о ракетном обстреле промышленного объекта в Харькове
Вечером 13 ноября российская армия обстреляла ракетами промышленный объект в Индустриальном районе Харькова.
Об этом сообщил в Telegram городской голова Игорь Терехов.
По его словам, информация о пострадавших уточняется.
Напомним, что в 23:39 в регионе была объявлена воздушная тревога. За минуту до этого наблюдатели сообщили в соцсетях о запуске ракет с территории Белгородской области. В Харькове и пригороде было слышно три взрыва. Советник городского головы Вячеслав Хитрин сообщил, что пожаров нет.
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2022 в 23:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 13 ноября российская армия обстреляла ракетами промышленный объект в Индустриальном районе Харькова.".