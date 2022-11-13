Терехов сообщил о ракетном обстреле промышленного объекта в Харькове

Вечером 13 ноября российская армия обстреляла ракетами промышленный объект в Индустриальном районе Харькова.

Об этом сообщил в Telegram городской голова Игорь Терехов.

По его словам, информация о пострадавших уточняется.

Напомним, что в 23:39 в регионе была объявлена воздушная тревога. За минуту до этого наблюдатели сообщили в соцсетях о запуске ракет с территории Белгородской области. В Харькове и пригороде было слышно три взрыва. Советник городского головы Вячеслав Хитрин сообщил, что пожаров нет.