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Терехов сообщил о ракетном обстреле промышленного объекта в Харькове

Происшествия 23:53   13.11.2022
Елена Нагорная
Терехов сообщил о ракетном обстреле промышленного объекта в Харькове

Вечером 13 ноября российская армия обстреляла ракетами промышленный объект в Индустриальном районе Харькова.

Об этом сообщил в Telegram городской голова Игорь Терехов.

По его словам, информация о пострадавших уточняется.

Напомним, что в 23:39 в регионе была объявлена воздушная тревога. За минуту до этого наблюдатели сообщили в соцсетях о запуске ракет с территории Белгородской области. В Харькове и пригороде было слышно три взрыва. Советник городского головы Вячеслав Хитрин сообщил, что пожаров нет.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 ноября 2022 в 23:53;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 13 ноября российская армия обстреляла ракетами промышленный объект в Индустриальном районе Харькова.".