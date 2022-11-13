Терехов повідомив про ракетний обстріл промислового об’єкта в Харкові

Увечері 13 листопада російська армія обстріляла ракетами промисловий об’єкт в Індустріальному районі Харкова.

Про це повідомив у Telegram міський голова Ігор Терехов.

За його словами, інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що о 23:39 у регіоні було оголошено повітряну тривогу. За хвилину до цього спостерігачі повідомили у соцмережах про запуск ракет із території Бєлгородської області. У Харкові та передмісті було чутно три вибухи. Радник міського голови В’ячеслав Хитрін повідомив, що пожеж немає.