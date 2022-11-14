Росіяни обстріляли Харків ракетами, а область – з мінометів і артилерії

Близько 10 населених пунктів Харківщини постраждали від обстрілу російської артилерії, повідомив Генштаб ЗСУ.

Оперативна інформація станом на ранок 14.11.2022 щодо російського вторгнення від Генерального штабу ЗСУ.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Ворог не припиняє обстрілів населених пунктів та позицій наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку.

Від ударів російських окупантів постраждало місто Харків та населені пункти Харківської області.

Ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Відродженівське, Уди, Стрілеча, Огірцеве, Аниськине, Амбарне, Колодязне та Кам’янка Харківської області.

Із танків та усього спектру артилерії на Куп’янському та Лиманському напрямках ворог гатив по районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка та Невське.