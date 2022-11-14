Десять населених пунктів обстріляла на Харківщині армія РФ – Генштаб

Російські загарбники продовжують обстрілювати населені пункти з різного озброєння Харківської області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку ворог гатив із мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Амбарне, Анискине, Бударки, Вовчанськ, Кам’янка, Соснівка та Яблунівка.

На Куп’янському – з артилерії по районах населених пунктів Берестове, Кислівка і Крохмальне.

Нагадаємо, вранці Генштаб повідомляв, що від ударів російських агресорів постраждав Харків та населені пункти області.