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Десять населених пунктів обстріляла на Харківщині армія РФ – Генштаб

Події 18:27   14.11.2022
Елена Нагорная
Десять населених пунктів обстріляла на Харківщині армія РФ – Генштаб

Російські загарбники продовжують обстрілювати населені пункти з різного озброєння Харківської області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку ворог гатив із мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Амбарне, Анискине, Бударки, Вовчанськ, Кам’янка, Соснівка та Яблунівка.

На Куп’янському – з артилерії по районах населених пунктів Берестове, Кислівка і Крохмальне.

Нагадаємо, вранці Генштаб повідомляв, що від ударів російських агресорів постраждав Харків та населені пункти області.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2022 в 18:27;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські загарбники продовжують обстрілювати населені пункти з різного озброєння Харківської області.".