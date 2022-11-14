Десять населених пунктів обстріляла на Харківщині армія РФ – Генштаб
Російські загарбники продовжують обстрілювати населені пункти з різного озброєння Харківської області.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.
На Слобожанському напрямку ворог гатив із мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Амбарне, Анискине, Бударки, Вовчанськ, Кам’янка, Соснівка та Яблунівка.
На Куп’янському – з артилерії по районах населених пунктів Берестове, Кислівка і Крохмальне.
Нагадаємо, вранці Генштаб повідомляв, що від ударів російських агресорів постраждав Харків та населені пункти області.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2022 в 18:27;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські загарбники продовжують обстрілювати населені пункти з різного озброєння Харківської області.".