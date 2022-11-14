На Харьковщине в Рогани и Чугуеве активно отстраивают разрушенное жилье – ХОВА

В Рогани и Чугуеве разрушения есть у 151 многоэтажки, сообщили в Харьковской ОВА.

Поселок Рогань в первые месяцы полномасштабного вторжения России находился в так называемой «серой» зоне. Разрушения получили 65 многоэтажек, говорит начальница Роганской поселковой военной администрации Мария Черненко. Также повреждено 700 частных домовладений, из которых 19 не подлежат восстановлению.

«Это повреждение разного характера – от разбитой кровли, выбитых окон до полностью разрушенных подъездов. Благодаря помощи областной военной администрации восстановительные работы уже ведутся. В частности, приводят в порядок 50 многоэтажек. К работам приобщаются и обычные люди – меняют окна и перекладывают крыши», – добавила Мария Черненко.

На одном из таких объектов полностью разрушена часть подъезда – 4 квартиры. Сейчас в этом доме перекладывают крышу и проводят консервацию уничтоженного подъезда, чтобы уберечь от дальнейшего разрушения из-за влияния погодных условий. В дальнейшем будет возможность восстановить эту часть дома.

«Мы восстанавливаем конструктивы, кровлю, окна, готовимся, чтобы этот дом спокойно пережил зиму. Работы планируем завершить до конца ноября-начала декабря», – рассказал главный инженер Сергей Базалеев.

Производят реконструкции домов и в Чугуеве. Здесь из-за вражеских обстрелов пострадали 86 многоэтажек.

«Из областного бюджета на аварийно-восстановительные работы выделено около 10 миллионов гривен – это на материалы и отделочные конструкции бетонных блоков и перекрытий. На сегодня из Чугуевского городского бюджета направлено 15 миллионов гривен на такие же работы», — отметил заместитель Чугуевского городского головы по вопросам ЖКХ Константин Бармин.

На одном из объектов артснаряд попал в квартиру на пятом этаже. Жители остались живы. Ударом были уничтожены межэтажные и межквартирные перекрытия. Несмотря на разрушение дома, в уцелевшие квартиры удалось подать отопление, воду, свет и газ.

«Мы сделали демонтаж, сейчас сделали каркас, будем заливать монолитные перекрытия. Затем будут построены перегородки, балконные плиты. В этих квартирах возобновим электричество», – добавил главный инженер Сергей Базалеев.

До 20 декабря работы на объекте должны завершить и жители смогут вернуться в свои дома.