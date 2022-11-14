На Харківщині в Рогані та Чугуєві активно відбудовують зруйноване житло – ХОВА

У Рогані та Чугуєві руйнування має 151 багатоповерхівкв, повідомили у Харківській ОВА.

Селище Рогань у перші місяці повномасштабного вторгнення рф знаходилося в так званій сірій зоні. Руйнування отримали 65 багатоповерхівок, каже начальниця Роганської селищної військової адміністрації Марія Черненко. Також пошкоджено 700 приватних домоволодінь, з яких 19 не підлягають відновленню.

«Це пошкодження різного характеру – від побитої покрівлі, вибитих вікон до повністю зруйнованих під’їздів. Завдячуючи допомозі обласної військової адміністрації, відновлювальні роботи вже ведуться. Зокрема, приводять до ладу 50 багатоповерхівок. До робіт долучаються і звичайні люди – міняють вікна та перекладають дахи», – додала Марія Черненко.

На одному з таких об’єктів повністю зруйновано частину під’їзду – 4 квартири. Зараз у цьому будинку перекладають дах та проводять «консервацію» знищеного під’їзду, аби уберегти від подальшого руйнування через вплив погодних умов. Надалі буде можливість відновити цю частину будинку.

«Ми відновлюємо конструктиви, покрівлю, вікна, готуємось, щоб цей будинок спокійно пережив зиму. Роботи плануємо завершити до кінця листопада-початку грудня», – розповів головний інженер Сергій Базалєєв.

Проводять реконструкції будинків і в Чугуєві. Тут через ворожі обстріли постраждали 86 багатоповерхівок.

«З обласного бюджету на аварійно-відновлювальні роботи виділено близько 10 мільйонів гривень – це на матеріали та на опоряджувальні конструкції бетонних блоків і перекриттів. На сьогодні з Чугуївського міського бюджету спрямовано 15 мільйонів гривень на такі ж самі роботи», – зазначив заступник Чугуївського міського голови з питань ЖКГ Костянтин Бармін.

На одному з об’єктів артснаряд влучив у квартиру на п’ятому поверсі. Мешканці залишилися живі. Ударом було знищено міжповерхові та міжквартирні перекриття. Попри руйнації будинку, до вцілілих квартир вдалося подати опалення, воду, світло та газ.

«Ми зробили демонтаж, зараз зробили каркас, будемо заливати монолітні перекриття. Потім будуть побудовані перегородки, балконні плити. В цих квартирах поновимо електрику», – додав головний інженер Сергій Базалєєв.

До 20 грудня роботи на об’єкті мають завершити і мешканці зможуть повернутися до своїх осель.