Дети на Харьковщине работают на ВСУ: делают полезные вещи для фронта (сюжет)

Дети из Безлюдовки собственными силами помогают украинской армии: вместе с родителями волонтерят в свободное время.

По силам юным волонтерам — и плести маскировочные сетки, и изготовлять окопные свечи. Но главное, что могут сделать дети для военных — это, конечно, не изготовить большое количество необходимых вещей или передать еду. Здесь регулярно производят амулеты, рисунки, где изображают долгожданную мирную жизнь, чтобы бойцам на передовой стало немного теплее. Подробности – в сюжете МГ «Объектив».

Знакомьтесь, это Мария. В свои 9 лет она уже разбирается в недетских вещах – таких, как окопные свечи, которыми пользуются украинские военные. И с готовностью делится деталями этой технологии.

Мария, школьница

– Мы берем картон, обрезаем его, а потом скручиваем и кладем в такую ​​баночку.

– А за день сколько можешь сделать?

– Не знаю, много.

Впервые детскую мастерскую в Безлюдовке школьница посетила вместе с отцом. Он показал дочери процесс плетения маскировочных сеток. Тогда ученица 4 класса и изъявила желание волонтерить.

Мария, школьница

– Я хочу помогать военным.

– А когда ты это решила.

– Ну как мой попа сказал, тогда и захотела.

Как и Мария, примеру своих родителей следует и Илья. Его папа – волонтер. И пока он помогает украинским бойцам, сын тоже занимается волонтерскими делами.

Илья, школьник

– Просто стало интересно помочь.

– Как часто здесь появляешься?

– Примерно раз в неделю. Свечи в основном. Воск плавим.

В Безлюдовке много детей, в том числе и переселенцев. Чтобы найти им занятия, родители решили организовать подобные мероприятия — так сказать, соединить интересное с полезным. И чтобы поощрить ребятишек – угощают их лакомствами. А началось все с того, что люди получали гуманитарную помощь из Харькова. И через некоторое время решили продлить эту цепочку добра — не только принимать, но и оказывать помощь другим.

Лариса Величко, волонтер БФ «Деполь Украина»

Там большое количество малышей. У нас только на прошлой неделе две женщины из многодетных семей родили младенцев. Например, в одном месте мы даем на 350 детей в возрасте от 3 до 16 и около 100 малышей, то есть младенцев. Война длится довольно долго, все уже уморились от нее, что касается детей – они прежде всего. Поэтому стараемся их, как говорится, баловать.

В свою очередь, некоторые жители Безлюдовки также не сидят без дела — волонтерят. А дети помогают им в креативе. К примеру, вот так выглядит ящик из-под боеприпасов. Именно в них бойцам на передовую передают вещи и еду. А украшением занимаются дети.

Анастасия, школьница

Здесь листья были немного темные, а я их сделала светлее. Я здесь листья рисовала, а еще листья подсолнечника.

Полина, студентка

Кто что может – тот то и делает. Кто умеет рисовать – тот рисует. Кто умеет что-то делать своими руками – тот делает своими руками. Они тоже все понимают, хотят поскорее победы нашей, ждут.

Но главное, что могут сделать дети для военных, — это, конечно, не изготовить большое количество необходимых вещей или передать еду, говорят местные. Лучше всего дети способны поддержать украинских защитников. Здесь регулярно производят амулеты, рисунки, где изображают долгожданную мирную жизнь. И многое другое.

Это дети разрисовали гильзы, написали такие записочки с пожеланиями для военных. Вот Глеб написал: большое спасибо, пусть вас бог хранит. Вот еще написал: привет, желаю здоровья, мирного неба.

Так добровольный детский труд вносит свой вклад в общее волонтерское движение в Харьковской области. И какими бы крепкими и серьезными ни были бойцы, находясь на передовой, они ждут очередной порции положительных эмоций от «цветов жизни», ради которых каждый из них круглосуточно, в невыносимых условиях войны защищает свою Родину.

Владислав, школьник

Я делаю оберег для военных солдат. Думаю, поддерживает. Чуть-чуть настроение поднимает — что в них верят.

Сейчас один из ключевых вопросов волонтеров в Харьковской области — помочь перезимовать как военным, так и гражданским. Есть большой спрос на теплые вещи и средства обогрева.

Анна Скорик, заведующая филиалом БФ «Деполь Украина» в Харькове

Дать людям обогреватель, а не будет электричества – будет проблема. Например, мы были в Циркунах, у людей есть газ, но у людей нет вообще электричества. Выдаем теплые одеяла, подушки, постельные принадлежности, обогреватели. Также в эти регионы деоккупированые мы начали заезжать. Там, где у людей нет света, мы хотим предоставить несколько генераторов. Печки, буржуйки, дрова.

Однако остаются потребности и в пище. В первую очередь, говорят волонтеры, это касается деоккупированных территорий. Существует много населенных пунктов, где люди не могут приобрести продукты, даже если у них есть средства — из-за разрушенной инфраструктуры.