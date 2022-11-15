В Харькове — пробки: копы осуществляют ручное регулирование (фото)

На наиболее сложных участках дорог, где пока не возобновили работу светофоры, патрульные полицейские осуществляют ручное регулирование.

Об этом сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«Уважаемые водители, будьте бдительны и добросовестно выполняйте ПДД! В случае, если вы стали очевидцем осложнений дорожного движения, сообщайте на линию «102», — говорится в сообщении.

Напомним, что около 16-ти часов во время воздушной тревоги в Харькове и области начали раздаваться взрывы. Наблюдатели сообщили о вылете минимум семи ракет с территории Белгородской области. По словам главы ОВА Олега Синегубова, россияне ударили по критической инфраструктуре Харькова и Чугуевского района. Как рассказал мэр Игорь Терехов, остановлен весь электротранспорт — троллейбусы, трамваи, метрополитен. С целью недопущения паники и мародерства в ночное время суток в области будет увеличено количество полицейских патрулей.