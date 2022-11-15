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У Харкові – затори: копи здійснюють ручне регулювання (фото)

Суспільство 18:19   15.11.2022
Олена Нагорна
У Харкові – затори: копи здійснюють ручне регулювання (фото)

На найскладніших ділянках доріг, де поки що не відновили роботу світлофори, патрульні поліцейські здійснюють ручне регулювання.

Про це повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

“Шановні водії, будьте пильні та сумлінно виконуйте ПДР! У разі, якщо ви стали очевидцем ускладнень дорожнього руху, повідомляйте на лінію “102”, – йдеться у публікації.

Нагадаємо, що близько 16-ї години під час повітряної тривоги в Харкові та області почали лунати вибухи. Спостерігачі повідомили про виліт мінімум семи ракет із території Бєлгородської області. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Харкова та Чугуївського району. Як розповів мер Ігор Терехов, зупинено весь електротранспорт – тролейбуси, трамваї, метрополітен. З метою недопущення паніки та мародерства у нічний час доби в області буде збільшено кількість поліцейських патрулів.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2022 в 18:19;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На найскладніших ділянках доріг, де поки що не відновили роботу світлофори, патрульні поліцейські здійснюють ручне регулювання.".