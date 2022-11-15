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В Харькове запустили три новых автобусных маршрута

Общество 10:55   15.11.2022
Оксана Горун
В Харькове запустили три новых автобусных маршрута Фото: Харьковский горсовет

В Харькове уже действуют новые маршруты к Кулиничам, Основянскому озеру и селу Затишье, сообщили в мэрии.

По информации Департамента инфраструктуры Харьковского горсовета, в Харькове начали курсировать следующие автобусы:

№21т: автостанция «Индустриальная» – пр. Героев Харькова – Окружная дорога – пос. Затишье;

№123е: ст. м. «Проспект Гагарина» – ул. Вернадского – пр. Гагарина – ул. Сидоренковская – ул. Валдайская – ул. Достоевского – в-д Достоевского – Основянское озеро;

№38е: ст. м. «Академика Барабашова» – пр. Юбилейный – Салтовское шоссе – ул. 7-й Гвардейской армии — ул. Грищенко (поселок Кулиничи).

Кроме того, в мэрии сообщили, что на других маршрутах увеличивают количество и вместимость автобусов.

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    • «Введены большие автобусы и увеличен выпуск на маршрутах №206е «Автостанция «Героев Труда» – ул. Наталии Ужвий» и №212е «Автостанция «Героев Труда» – ул. Светлая», — отметили в горсовете.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 ноября 2022 в 10:55;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове уже действуют новые маршруты к Кулиничам, Основянскому озеру и селу Затишье, сообщили в мэрии".