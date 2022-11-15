В Харькове запустили три новых автобусных маршрута
В Харькове уже действуют новые маршруты к Кулиничам, Основянскому озеру и селу Затишье, сообщили в мэрии.
По информации Департамента инфраструктуры Харьковского горсовета, в Харькове начали курсировать следующие автобусы:
№21т: автостанция «Индустриальная» – пр. Героев Харькова – Окружная дорога – пос. Затишье;
№123е: ст. м. «Проспект Гагарина» – ул. Вернадского – пр. Гагарина – ул. Сидоренковская – ул. Валдайская – ул. Достоевского – в-д Достоевского – Основянское озеро;
№38е: ст. м. «Академика Барабашова» – пр. Юбилейный – Салтовское шоссе – ул. 7-й Гвардейской армии — ул. Грищенко (поселок Кулиничи).
Кроме того, в мэрии сообщили, что на других маршрутах увеличивают количество и вместимость автобусов.
Читайте также: На Северную Салтовку в Харькове пустят дополнительные автобусы — Терехов
«Введены большие автобусы и увеличен выпуск на маршрутах №206е «Автостанция «Героев Труда» – ул. Наталии Ужвий» и №212е «Автостанция «Героев Труда» – ул. Светлая», — отметили в горсовете.
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове запустили три новых автобусных маршрута»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 15 ноября 2022 в 10:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове уже действуют новые маршруты к Кулиничам, Основянскому озеру и селу Затишье, сообщили в мэрии".