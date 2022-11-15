У Харкові запустили три нові автобусні маршрути
У Харкові вже діють нові маршрути до Кулиничів, Основ’янського озера та села Затишшя, повідомили в мерії.
За інформацією Департаменту інфраструктури Харківської міськради, у Харкові почали курсувати автобуси:
№21т: автостанція “Індустріальна” – пр. Героїв Харкова – Окружна дорога – сел. Затишшя;
№123е: ст. м. “Проспект Гагаріна” – вул. Вернадського – пр. Гагаріна – вул. Сидоренківська – вул. Валдайська – вул. Достоєвського – в-д Достоєвського – Основ’янське озеро;
№38е: ст. м. “Академіка Барабашова” – пр. Ювілейний – Салтівське шосе – вул. 7-ї Гвардійської армії – вул. Грищенка (селище Кулиничі).
Крім того, в мерії повідомили, що на інших маршрутах збільшують кількість та місткість автобусів.
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“Запроваджено великі автобуси та збільшено випуск на маршрутах №206е “Автостанція “Героїв Праці” – вул. Наталії Ужвій” та №212е “Автостанція “Героїв Праці” – вул. Світла”, – зазначили в міськраді.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2022 в 10:55;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вже діють нові маршрути до Кулиничів, Основ’янського озера та села Затишшя, повідомили в мерії".