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У Харкові запустили три нові автобусні маршрути

Суспільство 10:55   15.11.2022
Оксана Горун
У Харкові запустили три нові автобусні маршрути Фото: Харківська міска рада

У Харкові вже діють нові маршрути до Кулиничів, Основ’янського озера та села Затишшя, повідомили в мерії.

За інформацією Департаменту інфраструктури Харківської міськради, у Харкові почали курсувати автобуси:

№21т: автостанція “Індустріальна” – пр. Героїв Харкова – Окружна дорога – сел. Затишшя;

№123е: ст. м. “Проспект Гагаріна” – вул. Вернадського – пр. Гагаріна – вул. Сидоренківська – вул. Валдайська – вул. Достоєвського – в-д Достоєвського – Основ’янське озеро;

№38е: ст. м. “Академіка Барабашова” – пр. Ювілейний – Салтівське шосе – вул. 7-ї Гвардійської армії – вул. Грищенка (селище Кулиничі).

Крім того, в мерії повідомили, що на інших маршрутах збільшують кількість та місткість автобусів.

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    • “Запроваджено великі автобуси та збільшено випуск на маршрутах №206е “Автостанція “Героїв Праці” – вул. Наталії Ужвій” та №212е “Автостанція “Героїв Праці” – вул. Світла”, – зазначили в міськраді.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2022 в 10:55;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вже діють нові маршрути до Кулиничів, Основ’янського озера та села Затишшя, повідомили в мерії".