14 населенных пунктов обстрелял враг на Харьковщине в течение суток — Генштаб

В течение суток противник продолжил обстреливать населенные пункты Харьковской области из различного вооружения.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении армия РФ била из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Ветеринарное, Глубокое, Двуречная, Огурцово, Осиново, Старица, Хатнее и Фиголевка.

На Купянском — из артиллерии по районам населенных пунктов Берестовое, Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Песчаное и Табаевка.