14 населенных пунктов обстрелял враг на Харьковщине в течение суток — Генштаб
В течение суток противник продолжил обстреливать населенные пункты Харьковской области из различного вооружения.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.
На Слобожанском направлении армия РФ била из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Ветеринарное, Глубокое, Двуречная, Огурцово, Осиново, Старица, Хатнее и Фиголевка.
На Купянском — из артиллерии по районам населенных пунктов Берестовое, Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Песчаное и Табаевка.
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- • Дата публикации материала: 18 ноября 2022 в 18:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток противник продолжил обстреливать населенные пункты Харьковской области из различного вооружения.".