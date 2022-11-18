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14 населенных пунктов обстрелял враг на Харьковщине в течение суток — Генштаб

Происшествия 18:29   18.11.2022
Елена Нагорная
14 населенных пунктов обстрелял враг на Харьковщине в течение суток — Генштаб

В течение суток противник продолжил обстреливать населенные пункты Харьковской области из различного вооружения.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении армия РФ била из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Ветеринарное, Глубокое, Двуречная, Огурцово, Осиново, Старица, Хатнее и Фиголевка.

На Купянском — из артиллерии по районам населенных пунктов Берестовое, Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Песчаное и Табаевка.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 ноября 2022 в 18:29;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток противник продолжил обстреливать населенные пункты Харьковской области из различного вооружения.".