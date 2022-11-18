14 населених пунктів обстріляв ворог на Харківщині протягом доби – Генштаб

Протягом доби противник продовжив обстрілювати населені пункти Харківської області з різного озброєння.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку армія РФ гатила з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Ветеринарне, Глибоке, Дворічна, Огірцеве, Осиново, Стариця, Хатнє та Фиголівка.

На Куп’янському – з артилерії по районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Піщане і Табаївка.