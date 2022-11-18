На Харківщині чоловік підірвався на міні – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про чергового постраждалого від російських мін у Харківській області.

“У селі Кам’янка Ізюмського району на вибуховому пристрої підірвався 60-річний чоловік, отримав вибухову травму та госпіталізований”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Також голова ХОВА повідомив про постраждалих від обстрілів регіону минулої доби. Усі вони зазнали поранень під час удару по підприємству критичної інфраструктури в Ізюмському районі.

“В Ізюмському районі пошкодження обладнання газової промисловості. Під час ліквідації наслідків постраждали 8 осіб – працівники та поліцейські, всі після обстеження та надання медичної допомоги лікуються амбулаторно”, – зазначив голова ХОВА.

Також, за його даними, під обстрілами протягом доби були населені пункти, розташовані на лінії фронту в Куп’янському, Чугуївському, Харківському та Ізюмському районах області.