На Харківщині чоловік підірвався на міні – Синєгубов
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про чергового постраждалого від російських мін у Харківській області.
“У селі Кам’янка Ізюмського району на вибуховому пристрої підірвався 60-річний чоловік, отримав вибухову травму та госпіталізований”, – написав Синєгубов у телеграмі.
Також голова ХОВА повідомив про постраждалих від обстрілів регіону минулої доби. Усі вони зазнали поранень під час удару по підприємству критичної інфраструктури в Ізюмському районі.
“В Ізюмському районі пошкодження обладнання газової промисловості. Під час ліквідації наслідків постраждали 8 осіб – працівники та поліцейські, всі після обстеження та надання медичної допомоги лікуються амбулаторно”, – зазначив голова ХОВА.
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Також, за його даними, під обстрілами протягом доби були населені пункти, розташовані на лінії фронту в Куп’янському, Чугуївському, Харківському та Ізюмському районах області.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2022 в 09:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про чергового постраждалого від російських мін у Харківській області".