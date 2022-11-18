На Харьковщине мужчина подорвался на мине — Синегубов
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил об очередном пострадавшем от российских мин в Харьковской области.
«В селе Каменка Изюмского района на взрывном устройстве подорвался 60-летний мужчина, получил взрывную травму и госпитализирован», — написал Синегубов в telegram.
Также глава ХОВА сообщил о пострадавших от обстрелов региона за прошедшие сутки. Все они получили ранения во время удара по предприятию критической инфраструктуры в Изюмском районе.
«В Изюмском районе повреждение оборудования газовой промышленности. Во время ликвидации последствий пострадали 8 человек – работники и полицейские, все после обследования и оказания медицинской помощи лечатся амбулаторно», — отметил глава ХОВА.
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Также, по его данным, под обстрелами в течение суток были населенные пункты, которые расположены на линии фронта в Купянском, Чугуевском, Харьковском и Изюмском районах области.
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- • Дата публикации материала: 18 ноября 2022 в 09:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил об очередном пострадавшем от российских мин в Харьковской области".