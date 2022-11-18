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На Харьковщине мужчина подорвался на мине — Синегубов

Происшествия 09:12   18.11.2022
Оксана Горун
На Харьковщине мужчина подорвался на мине — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил об очередном пострадавшем от российских мин в Харьковской области.

«В селе Каменка Изюмского района на взрывном устройстве подорвался 60-летний мужчина, получил взрывную травму и госпитализирован», — написал Синегубов в telegram.

Также глава ХОВА сообщил о пострадавших от обстрелов региона за прошедшие сутки. Все они получили ранения во время удара по предприятию критической инфраструктуры в Изюмском районе.

«В Изюмском районе повреждение оборудования газовой промышленности. Во время ликвидации последствий пострадали 8 человек – работники и полицейские, все после обследования и оказания медицинской помощи лечатся амбулаторно», — отметил глава ХОВА.

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    • Также, по его данным, под обстрелами в течение суток были населенные пункты, которые расположены на линии фронта в Купянском, Чугуевском, Харьковском и Изюмском районах области.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 ноября 2022 в 09:12;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил об очередном пострадавшем от российских мин в Харьковской области".