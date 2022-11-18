На Харьковщине мужчина подорвался на мине — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил об очередном пострадавшем от российских мин в Харьковской области.

«В селе Каменка Изюмского района на взрывном устройстве подорвался 60-летний мужчина, получил взрывную травму и госпитализирован», — написал Синегубов в telegram.

Также глава ХОВА сообщил о пострадавших от обстрелов региона за прошедшие сутки. Все они получили ранения во время удара по предприятию критической инфраструктуры в Изюмском районе.

«В Изюмском районе повреждение оборудования газовой промышленности. Во время ликвидации последствий пострадали 8 человек – работники и полицейские, все после обследования и оказания медицинской помощи лечатся амбулаторно», — отметил глава ХОВА.

Также, по его данным, под обстрелами в течение суток были населенные пункты, которые расположены на линии фронта в Купянском, Чугуевском, Харьковском и Изюмском районах области.