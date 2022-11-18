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На Харьковщине нашли 25 пыточных — полиция

Происшествия 12:22   18.11.2022
Оксана Горун
На Харьковщине нашли 25 пыточных — полиция

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил последние данные о расследованиях преступлений оккупантов на Харьковщине.

По информации Болвинова, с начала полномасштабного вторжения следователи полиции обнаружили в Харьковской области уже 25 застенков, где захватчики пытали жителей региона.

«В каждом проведены подробные осмотры – изъяты отпечатки пальцев, ДНК, документы, черновые записи и предметы, свидетельствующие о преступлениях оккупантов. Устанавливаются свидетели и потерпевшие от преступлений россиян», — отметил Болвинов.

Статистика борьбы с коллаборантами на Харьковщине на 18 ноября

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    • Также, по его информации, за время полномасштабной войны на Харьковщине полицейские зарегистрировали 542 уголовных производства за коллаборационную деятельность. О подозрении уже сообщили 126 коллаборантам, а 59 дел передали в суд.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 ноября 2022 в 12:22;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил последние данные о расследованиях преступлений оккупантов на Харьковщине".