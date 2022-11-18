На Харьковщине нашли 25 пыточных — полиция
Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил последние данные о расследованиях преступлений оккупантов на Харьковщине.
По информации Болвинова, с начала полномасштабного вторжения следователи полиции обнаружили в Харьковской области уже 25 застенков, где захватчики пытали жителей региона.
«В каждом проведены подробные осмотры – изъяты отпечатки пальцев, ДНК, документы, черновые записи и предметы, свидетельствующие о преступлениях оккупантов. Устанавливаются свидетели и потерпевшие от преступлений россиян», — отметил Болвинов.
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Также, по его информации, за время полномасштабной войны на Харьковщине полицейские зарегистрировали 542 уголовных производства за коллаборационную деятельность. О подозрении уже сообщили 126 коллаборантам, а 59 дел передали в суд.
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- • Дата публикации материала: 18 ноября 2022 в 12:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил последние данные о расследованиях преступлений оккупантов на Харьковщине".