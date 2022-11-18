На Харківщині знайшли 25 катівень – поліція
Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив останні дані про розслідування злочинів окупантів на Харківщині.
За інформацією Болвінова, з початку повномасштабного вторгнення слідчі поліції виявили на Харківщині вже 25 катівень, де загарбники катували мешканців регіону.
“По кожній проведені детальні огляди – вилучені відбитки пальців, ДНК, документи, чорнові записи та предмети, що свідчать про злочини окупантів. Встановлюються свідки та потерпілі від злочинів росіян”, – зазначив Болвінов.
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Також, за його інформацією, за час повномасштабної війни на Харківщині поліцейські зареєстрували 542 кримінальні провадження за колабораційну діяльність. Про підозри вже повідомили 126 колаборантам, а 59 справ передали до суду.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2022 в 12:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив останні дані про розслідування злочинів окупантів на Харківщині".