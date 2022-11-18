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В субботу на Харьковщине продолжатся веерные отключения света — Укрэнерго

Общество 21:58   18.11.2022
Елена Нагорная
В субботу на Харьковщине продолжатся веерные отключения света — Укрэнерго

Плановые (веерные) отключения света завтра, 19 ноября, будут применяться во всех регионах Украины с 00:00 до 02:00 и с 8:00 до 24:00.

Об этом сообщают в Укрэнерго и рассчитывают, что дополнительные аварийные отключения не понадобятся.

«Ограничение потребления — это последствия ракетных атак рашистов на энергосистему Украины. На этой неделе это уже была шестая. Повреждений много, они сложные. Ремонтные бригады работают круглосуточно и без выходных над восстановлением истерзанной инфраструктуры, чтобы вернуть свет украинцам», — подчеркнули в национальной энергетической компании.

Ранее в Харьковоблэнерго объяснили, чем отличаются графики почасовых и аварийных отключений, а также ответили на другие основные вопросы жителей региона. Актуальный график почасовых отключений с 14 по 20 ноября — смотрите здесь.

Также Харьковоблэнерго уже опубликовало график на период с 21 по 25 ноября.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 ноября 2022 в 21:58;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Плановые (веерные) отключения света завтра, 19 ноября, будут применяться во всех регионах Украины с 00:00 до 02:00 и с 8:00 до 24:00".