В субботу на Харьковщине продолжатся веерные отключения света — Укрэнерго
Плановые (веерные) отключения света завтра, 19 ноября, будут применяться во всех регионах Украины с 00:00 до 02:00 и с 8:00 до 24:00.
Об этом сообщают в Укрэнерго и рассчитывают, что дополнительные аварийные отключения не понадобятся.
«Ограничение потребления — это последствия ракетных атак рашистов на энергосистему Украины. На этой неделе это уже была шестая. Повреждений много, они сложные. Ремонтные бригады работают круглосуточно и без выходных над восстановлением истерзанной инфраструктуры, чтобы вернуть свет украинцам», — подчеркнули в национальной энергетической компании.
Ранее в Харьковоблэнерго объяснили, чем отличаются графики почасовых и аварийных отключений, а также ответили на другие основные вопросы жителей региона. Актуальный график почасовых отключений с 14 по 20 ноября — смотрите здесь.
Также Харьковоблэнерго уже опубликовало график на период с 21 по 25 ноября.
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- • Дата публикации материала: 18 ноября 2022 в 21:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Плановые (веерные) отключения света завтра, 19 ноября, будут применяться во всех регионах Украины с 00:00 до 02:00 и с 8:00 до 24:00".