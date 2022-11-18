В субботу на Харьковщине продолжатся веерные отключения света — Укрэнерго

Плановые (веерные) отключения света завтра, 19 ноября, будут применяться во всех регионах Украины с 00:00 до 02:00 и с 8:00 до 24:00.

Об этом сообщают в Укрэнерго и рассчитывают, что дополнительные аварийные отключения не понадобятся.

«Ограничение потребления — это последствия ракетных атак рашистов на энергосистему Украины. На этой неделе это уже была шестая. Повреждений много, они сложные. Ремонтные бригады работают круглосуточно и без выходных над восстановлением истерзанной инфраструктуры, чтобы вернуть свет украинцам», — подчеркнули в национальной энергетической компании.

Ранее в Харьковоблэнерго объяснили, чем отличаются графики почасовых и аварийных отключений, а также ответили на другие основные вопросы жителей региона. Актуальный график почасовых отключений с 14 по 20 ноября — смотрите здесь.

Также Харьковоблэнерго уже опубликовало график на период с 21 по 25 ноября.